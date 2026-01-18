Вице-президент ФЛГР Фардиев назвал Александра Большунова героем спорта

Российский промышленный и государственный деятель Ильшат Фардиев высказался о карьере трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Большунов – герой лыжни, герой спорта. Отрадно, что всё это было у нас в Казани, мы народ скромный, сами себя хвалить не будем. Радует, что очень много участников, интерес к лыжному спорту. Много молодых, наша сборная Татарстана обновляется, что видим, как плюс. Выступлением наших девочек довольны, есть конкуренция, ребята из других регионов оказались на этот раз сильнее.

Раис Татарстана посетил наши соревнования, был впечатлён, увидев нашу работу, принял решение выделить земельный участок для строительства гостиницы на территории лыжно-биатлонного комплекса, большую фуру для сервиса выделить, будем работать на уровне, хорошую передвижную сервис-машину для сборной Татарстана», – передаёт слова Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.