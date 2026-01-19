Скидки
Ски-альпинист Филиппов рассказал об особенностях нейтрального статуса

Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший приглашение на Олимпиаду-2026, рассказал, что права выступающих в нейтральном статусе спортсменов почти не отличаются от прав тех, кто соревнуется под флагом своей страны. Также он заявил, что многие спортсмены российской сборной получили такой статус.

— Ты уже второй сезон выступаешь в нейтральном статусе. По сравнению с прошлым сезоном ограничений не добавилось?
— Нет, больших ограничений нет. Нас собирали представители международной федерации и подчеркнули, что у нас такие же права, как у остальных. Ограничения накладываются только на одежду и высказывания, в этом нужно соблюдать аккуратность.

— В сборной России все спортсмены получили нейтральный статус?
— Да, конечно. Помимо меня, это Андрей Фёдоров, Павел Якимов, Александр Антонов, Даниил Слушкин, Ирина Рачинская, Ирина Умницына, Дарья Зинченко. Кроме того, нейтральные статусы получили наши тренеры Дмитрий Брегеда и Владислав Андреев, наши тим-лидеры. Так что организационные вопросы теперь решаются намного быстрее, — сказал Филиппов в интервью для «Чемпионата».

