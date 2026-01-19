Немка Айхер одержала победу в супергигантском слаломе на этапе КМ в Тарвизио

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 немецкая горнолыжница Эмма Айхер одержала победу супергигантском слаломе на этапе Кубка мира – 2025/2026 в итальянском Тарвизио. Айхер завершила спуск, показав результат 1.14,04.

Второй на финише стала американка Линдси Вонн, которая уступила победительнице 0,27 секунды. Замкнула тройку лидеров чешка Эстер Ледецка (+0,94).

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Тарвизио (Италия). Супергигансткий слалом, женщины:

1. Эмма Айхер (Германия) – 1.14,04.

2. Линдси Вонн (США) – +0,27.

3. Эстер Ледецка (Чехия) – +0,97.

4. Романе Мирадоли (Франция) – +1,04.

5. Келли Кэшман (США) – +1,11.

6. София Годжа (Италия) – +1,13.