«Бороться на равных можно со всеми». Ски-альпинист Филиппов — о результатах соперников

«Бороться на равных можно со всеми». Ски-альпинист Филиппов — о результатах соперников
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший приглашение на Олимпиаду-2026, оценил успех выдающегося в ски-альпинизме спортсмена Ориоля Кардоны, допустив, что по уровню мастерства он сравним с пятикратным олимпийским чемпионом лыжником Йоханнесом Клебо.

— Испанец Ориоль Кардона, который выигрывает всё подряд, это Клебо в ски-альпинизме?
— Да, очень точное сравнение. Он уже очень долго на вершине в ски-альпинизме, а спринт – его коронная дисциплина. В спринте Ориоль знает всё. Он выигрывает даже тогда, когда кажется, что это невозможно. На тоненького, но именно Ориоль оказывается впереди. Но, как я уже сказал, бороться на равных можно со всеми.

Кстати, что он, что Тибо Ансельмо, который в Куршевеле стал вторым, такие интроверты, малоразговорчивые, все в себе. Да и вообще спринтеры в основном именно такого плана люди. Но в полуфинале Кардона мне что-то громкое крикнул, когда я его подрезал и чуть вытеснил. Не ожидал он явно, что молодой парень из России так с ним себя поведёт. Впрочем, уже после окончания финала никаких претензий не было, все друг друга поздравили.

Дистанционщики, у которых коронка – вертикальная гонка, совсем другие. Общительные, весёлые. Ко мне парни подходили, поздравляли. По их мнению, самое сложное – впервые пробиться в тройку лучших, а далее пойдёт намного проще. Ну посмотрим (улыбается), — сказал Филиппов в интервью для «Чемпионата».

