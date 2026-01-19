Скидки
Никита Филиппов поделился планами перед предстоящей Олимпиадой

Никита Филиппов поделился планами перед предстоящей Олимпиадой
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший приглашение на Олимпиаду-2026, рассказал о планах перед предстоящими Играми.

— Ты будешь участвовать во всех этапах Кубка мира до Олимпиады?
— Да, мы все, спортсмены и тренеры, на арендованном микроавтобусе переехали в Андорру, где пройдёт следующий этап. Как раз есть время, чтобы подготовиться и потренироваться в месте проведения. Вертикальную гонку в Андорре не побегу, только спринт. Затем переедем в Испанию, где пройдёт последний перед Олимпиадой этап Кубка мира. Ну а после Игр, конечно, хотелось бы выступить и на оставшихся этапах, однако там всё по ситуации.

— Была информация, что у тебя могут возникнуть проблемы с визой. Это правда?
— Сейчас я путешествую по шенгенской мультивизе, срок действия которой заканчивается как раз во время Олимпийских игр. Но на днях мне должны дать новую мультивизу, — сказал Филиппов в интервью для «Чемпионата».

