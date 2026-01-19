Скидки
Филиппов — об олимпийской трассе в Италии: в целом мне такая подходит

Филиппов — об олимпийской трассе в Италии: в целом мне такая подходит
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, который примет участие в предстоящей Олимпиаде в Италии, рассказал о впечатлениях от олимпийской трассы, которую ему довелось опробовать год назад.

— В прошлом году в Бормио был тестовый этап на олимпийской трассе. Она тебе подходит? Какие там ступени?
— Да, у нас был тестовый этап в Бормио, но трасса будет немного изменена. Я примерно понимаю, что там будет в плане рельефа. Главное изменение – организаторы обещали сделать контруклоны поменьше. Ступени там будут обычные, по ним можно бежать, как по склону. В целом мне такая трасса подходит. Но я так скажу – если ты в форме, если «на ноге», то нет разницы, по какой трассе бежать. Тебе всё будет удобно и комфортно, — сказал Филиппов в интервью для «Чемпионата».

«Ноги ватные — как дальше бежать?» Российский ски-альпинист — о первой медали Кубка мира
«Ноги ватные — как дальше бежать?» Российский ски-альпинист — о первой медали Кубка мира
