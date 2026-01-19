«Гомс на связи». Савелий Коростелёв опубликовал забавное фото с этапа Кубка мира

Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях забавное фото из района Гомс (Швейцария), где с 23 по 25 января пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026. В рамках соревнований будут проведены командные спринты свободным стилем, личные спринты классическим стилем и масс-старты на 20 км классикой.

«Гомс на связи», — подписал снимок Коростелёв, добавив эмодзи швейцарского флага.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

В прошедшей ранее многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 Коростелёв занял итоговое восьмое место. Это выступление стало для россиянина дебютным на столь престижном соревновании.

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в начале декабря 2025 года.