Российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус от FIS

Комментарии

24-летний российский лыжник Никита Денисов получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Это означает, что Денисов сможет принять участие в соревнованиях под эгидой федерации, в том числе в этапах Кубка мира.

Отметим, что в активе Денисова пока нет личных призовых мест на этапах Кубка России или в гонках чемпионата России.

Денисов стал третьим российским лыжником, которому удалось получить нейтральный статус. Первыми этого добились Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые уже активно выступают на этапах Кубка мира.

Ранее в получении нейтрального статуса отказали таким лыжникам, как Алина Пеклецова, Татьяна Сорина, Иван Горбунов, Сергей Волков и другие.

