«Незнакомые люди в край уже оборзели». Ступак жёстко высказалась о хейтерах лыжников

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала послание к хейтерам российских лыжников.

«Мне кажется, что скоро спортсмены соберутся и создадут группу, чтобы обсуждать комментаторов, у которых пена изо рта уже идёт. Будем брать их фамилии и всячески поливать грязью, чтобы комментаторы видели себя со стороны. Ну а что? Свежо, по-моему.

Я уже привыкла к злым комментариям, что касаются меня. Нигде не подписана, стараюсь лишнего не читать… Но, когда допускают наших спортсменов, НАШИ же болельщики (не все) заранее поливают грязью, между собой ругаются, на спортсменов наезжают, беспокоятся за свой бюджет, который мы у них воруем (судя по всему). И тут понимаешь, что сначала мы убирали дистанцию между нами и болельщиками, а теперь я наблюдаю за тем, как абсолютно незнакомые люди в край уже оборзели…

И прочитайте между строк, пожалуйста: мне нравится, что мы с такими людьми живём на разных «планетах», но, если об этом не говорить, это войдёт в привычку.

Где-то в параллельной Вселенной тем временем есть такое слово как ПОДДЕРЖКА. Поддержка, потому что ты свой, мы из одной страны, мы гордимся нашими спортсменами (и не только). Тут можно сказать о каждом направлении. И вот это есть единство. Слово, которое многим незнакомо, к сожалению…. Радует лишь то, что есть и люди, которые всё понимают, выражают поддержку и радуются за других. Вот за такое спасибо!» — написала Ступак в своём телеграм-канале.