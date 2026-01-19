Денисов — о нейтральном статусе: буду дураком, если откажусь от такой возможности

24-летний российский лыжник Никита Денисов прокомментировал получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Если честно, до сих пор не понимаю, что произошло. Слишком много мыслей, ещё предстоит достаточно обдумать и обговорить с тренером. Пока внутри одно сплошное непонимание.

Знал, что я прохожу по всем критериям, которые обозначили в FIS. У меня есть международные пробы, я студент, не служу и никогда не служил в вооружённых силах. Понимал, что прохожу, но одновременно мой результат пока не позволяет выступать на Кубке мира.

Я заполнил заявку и отправил её в FIS. В ответ мне прислали анкету, которую я даже не сразу открыл. Через неделю FIS ещё раз обратились ко мне, напомнив, что у меня лежит незаполненная анкета. Тогда я уже решил, что нужно довести дело до конца. Всё-таки в спорте может произойти всё что угодно. Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности», — сказал Денисов в интервью Sport24.