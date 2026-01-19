«Скорее всего, пролетаю мимо Олимпиады». Денисов — после получения нейтрального статуса

24-летний российский лыжник Никита Денисов оценил шансы выступить на Олимпийских играх — 2026 после получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

— За что можете сейчас бороться на Кубке мира?

— Мой последний международный старт был ещё в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждёт. Даже свои ощущения не могу предсказать.

— Есть ли шанс увидеть вас в Милане?

— Уверен, что туда поедут Даша и Савелий. У нас ведь квота только 1+1. Скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады, — сказал Никита Денисов в интервью Sport24.