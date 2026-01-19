Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Скорее всего, пролетаю мимо Олимпиады». Денисов — после получения нейтрального статуса

«Скорее всего, пролетаю мимо Олимпиады». Денисов — после получения нейтрального статуса
Комментарии

24-летний российский лыжник Никита Денисов оценил шансы выступить на Олимпийских играх — 2026 после получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

— За что можете сейчас бороться на Кубке мира?
— Мой последний международный старт был ещё в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждёт. Даже свои ощущения не могу предсказать.

— Есть ли шанс увидеть вас в Милане?
— Уверен, что туда поедут Даша и Савелий. У нас ведь квота только 1+1. Скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады, — сказал Никита Денисов в интервью Sport24.

Материалы по теме
Денисов — о нейтральном статусе: буду дураком, если откажусь от такой возможности
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android