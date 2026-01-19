Скидки
Видео: Коростелёв и Непряева в позитивном настроении готовятся к этапу КМ в Гомсе

Видео: Коростелёв и Непряева в позитивном настроении готовятся к этапу КМ в Гомсе
Обладатель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях позитивное видео с соотечественницей Дарьей Непряевой из Швейцарии.

Коростелёв и Непряева находятся в районе Гомс, где с 23 по 25 января пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026. В рамках соревнований будут проведены командные спринты свободным стилем, личные спринты классическим стилем и масс-старты на 20 км классикой. Отметим, что это последний этап КМ перед Олимпиадой-2026, куда Коростелёв и Непряева отобрались.

Коростелёв и Непряева первыми из российских лыжников получили статус индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) от FIS в начале декабря 2025 года.

