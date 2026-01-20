За сутки нейтральный статус получили три спортсмена из России

Вчера, 19 января, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) выдала трём российским спортсменам статусы индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), позволяющие выступать на международных стартах.

FIS обновила информацию по нескольким видам спорта.

Лыжные гонки: Никита Денисов.

Горные лыжи: Виталина Гирина, Танзила Исраилова.

Также в этот день нейтральные статусы получили представители вспомогательного персонала Михаил Баринов и Павел Колготин.

Напомним, в конце 2025 года МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

