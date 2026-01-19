«Возникает двоякое ощущение». Бородавко высказался о нейтральном статусе Денисова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на то, что 24-летний Никита Денисов получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Непонятно по FIS: какой будет допуск — будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать или же только одному человеку? Поэтому здесь всё достаточно сложно. Если у нас, допустим, Савелий является безоговорочным лидером — я имею в виду среди тех, кто на Олимпиаде будет, — уже адаптирован, уже принял участие в определённом количестве стартов, то здесь трудно сказать. Возникает двоякое ощущение: стоит ли везти на Олимпийские игры людей, если они не смогут стартовать? С другой стороны, то, что дали нейтральный статус, — это здорово. А если будет возможность стартовать не одному, а сразу двоим, то, конечно, я это всё приветствую.

Никита сейчас тренируется под руководством Сорина Егора Владимировича. Неизвестно, есть ли у него виза. То есть много таких сопутствующих вопросов, которые влияют на возможность участия в Олимпийских играх. Наши сервисёры, те люди, которые получили нейтральный статус ещё в декабре, до сих пор не смогли получить визы. Только сейчас начинают получать. Сколько это может продлиться? У меня много вопросов по этому поводу», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».