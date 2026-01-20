Скидки
«Удар надо держать!» Губерниев ответил Юлии Ступак на слова о хейтерах лыжников

Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийской чемпионки Юлии Ступак относительно тех, кто критикует лыжников. Ранее спортсменка опубликовала послание к хейтерам.

«Дорогая Юлия Ступак! Кто сказал, что будет легко? Публичному человеку, спортсмену? Жизнь сейчас такая и удар надо держать! И очень хочется посмотреть, как объединятся лыжники — и давай ездить по стране морды хейтерам бить… Кино, кажется, такое было в Голливуде! В общем, держацца! Вот я держусь блистательно и все вокруг мои фанаты! Вся страна! И ещё одно: биатлонисты, кажется, добрее лыжников! Почему? Неужели оружие обязывает? Или иное?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

