Этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Гомсе: расписание, где смотреть

С 23 по 25 января в швейцарском Гомсе пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Гонки в России показывает стриминговый сервис Okko.
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 7-й этап, Гомс (Швейцария). Расписание соревнований:
23 января:
14:30. Командный спринт свободным стилем, женщины. Квалификация.
15:10. Командный спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация.
16:30. Командный спринт свободным стилем, женщины. Финал.
17:10. Командный спринт свободным стилем, мужчины. Финал.
24 января:
12:00. Спринт классическим стилем, женщины. Квалификация.
12:35. Спринт классическим стилем, мужчины. Квалификация.
15:45. Спринт классическим стилем, женщины. Финал.
15:50. Спринт классическим стилем, мужчины. Финал.
25 января:
13:15. Масс-старт на 20 км классическим стилем, женщины.
20:15. Масс-старт на 20 км классическим стилем, мужчины.