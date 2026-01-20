Этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Гомсе: расписание, где смотреть

С 23 по 25 января в швейцарском Гомсе пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Гонки в России показывает стриминговый сервис Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 7-й этап, Гомс (Швейцария). Расписание соревнований:

23 января:

14:30. Командный спринт свободным стилем, женщины. Квалификация.

15:10. Командный спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация.

16:30. Командный спринт свободным стилем, женщины. Финал.

17:10. Командный спринт свободным стилем, мужчины. Финал.

24 января:

12:00. Спринт классическим стилем, женщины. Квалификация.

12:35. Спринт классическим стилем, мужчины. Квалификация.

15:45. Спринт классическим стилем, женщины. Финал.

15:50. Спринт классическим стилем, мужчины. Финал.

25 января:

13:15. Масс-старт на 20 км классическим стилем, женщины.

20:15. Масс-старт на 20 км классическим стилем, мужчины.