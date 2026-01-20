Этап Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Сыктывкаре: расписание, где смотреть

С 24 по 25 января в Сыктывкаре пройдёт седьмой этап Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Прямая трансляция гонок будет вестись на канале «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026, седьмой этап, Сыктывкар. Расписание соревнований:
24 января:
Спринт классическим стилем, женщины. Квалификация и финал.
Спринт классическим стилем, мужчины. Квалификация и финал.
25 января:
Командный спринт свободным стилем, женщины. Финал.
Командный спринт свободным стилем, мужчины. Финал.
Отметим, соревнования в Сыктывкаре будут предварять финал КР, который состоится в конце марта — начале апреля в Кировске.