Этап Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Сыктывкаре: расписание, где смотреть

С 24 по 25 января в Сыктывкаре пройдёт седьмой этап Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Прямая трансляция гонок будет вестись на канале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026, седьмой этап, Сыктывкар. Расписание соревнований:

24 января:

Спринт классическим стилем, женщины. Квалификация и финал.

Спринт классическим стилем, мужчины. Квалификация и финал.

25 января:

Командный спринт свободным стилем, женщины. Финал.

Командный спринт свободным стилем, мужчины. Финал.

Отметим, соревнования в Сыктывкаре будут предварять финал КР, который состоится в конце марта — начале апреля в Кировске.