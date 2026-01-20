Стал известен окончательный состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2026

Руководство сборной Норвегии по лыжным гонкам опубликовало окончательный состав команды на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Лыжные гонки. Олимпиады-2026. Состав сборной Норвегии

Мужчины: Йоханнес Клебо, Харальд Эстберг Амундсен, Эрик Вальнес, Эйнар Хедегарт, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эмиль Иверсен, Оскар Опстад Вике.

Женщины: Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Кристине Ставос Шистад, Милла Андреассен, Ингрид Бергене Обрекк, Юли Бьервиг Дривенес, Кристин Эустгулен Фоснес.

Отметим, что частичный состав норвежцы опубликовали уже в середине декабря 2025 года. В итоговый добавились лыжники, отмеченные курсивом.