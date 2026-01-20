Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен окончательный состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2026

Стал известен окончательный состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2026
Комментарии

Руководство сборной Норвегии по лыжным гонкам опубликовало окончательный состав команды на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Лыжные гонки. Олимпиады-2026. Состав сборной Норвегии

Мужчины: Йоханнес Клебо, Харальд Эстберг Амундсен, Эрик Вальнес, Эйнар Хедегарт, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эмиль Иверсен, Оскар Опстад Вике.
Женщины: Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Кристине Ставос Шистад, Милла Андреассен, Ингрид Бергене Обрекк, Юли Бьервиг Дривенес, Кристин Эустгулен Фоснес.

Отметим, что частичный состав норвежцы опубликовали уже в середине декабря 2025 года. В итоговый добавились лыжники, отмеченные курсивом.

Материалы по теме
Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?
Опрос
Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?
Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва? Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android