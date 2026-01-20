36-летний Калле Хальфварссон пробился в состав сборной Швеции на Олимпийские игры — 2026

Руководство сборной Швеции по лыжным гонкам опубликовало окончательный состав команды на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Лыжные гонки. Олимпиада-2026. Состав сборной Швеции
Мужчины: Эдвин Ангер, Вильям Порома, Антон Гран, Альвар Мюльбак, Густаф Берглунд, Трульс Гиссельман, Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон.
Женщины: Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Моа Илар, Эмма Рибом, Линн Сван, Йоханна Хагстрём.
Отметим, что женская сборная Швеции на ОИ-2026 была укомплектована ещё в середине декабря 2025 года. В мужской же оставалось несколько вакантных мест. В итоговый состав добавились лыжники, отмеченные курсивом.
Нельзя не отметить попадание на ОИ-2026 36-летнего ветерана сборной Калле Хальфварссона, который на прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе попал в топ-6 гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.
