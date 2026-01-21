Получивший нейтральный статус лыжник Денисов не выступит на этапе Кубка мира в Гомсе

Российский лыжник Никита Денисов, получивший нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, не выступит на этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария), который пройдёт с 23 по 25 января.

«Приземлился в Сыктывкаре», — ответил Денисов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Андрея Шитихина, успеет ли он добраться до Гомса.

Этап Кубка России в Сыктывкаре запланирован в те же сроки, что и в Швейцарии. В программе – классический спринт, классическая разделка и коньковый командный спринт.

С декабря 2025 года на Кубке мира выступают два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.