Сорин прокомментировал новость о приглашении Коростелёва и Непряевой на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал новость, что его подопечные, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, получили от МОК официальное приглашение на Олимпиаду-2026.

«Приглашение Коростелёва и Непряевой на Олимпиаду от МОК — событие, которое должно было рано или поздно случиться. Это была больше формальность.

Савелий и Дарья по планам должны за неделю до старта заехать в то место, где будет проходить Олимпиада. 31 января мы заезжаем и будем непосредственно тренироваться на олимпийской трассе.

Будут ли Коростелёв и Непряева участвовать в спринте? На данный момент мы планируем участвовать во всех дисциплинах. Перед Савелием и Дарьей на Олимпиаде стоит задача показать свой максимум», – цитирует Сорина Sport24.

Олимпийские игры в Италии стартуют 6 февраля.

