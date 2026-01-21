Скидки
Лыжи Новости

Стал известен состав сборной Германии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2026

Во вторник, 20 января, официальный сайт Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) опубликовал список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии. В числе атлетов, отобранных на Олимпиаду, оказались 12 лыжников — семь женщин и пять мужчин.

Лыжные гонки. Олимпиада-2026. Состав сборной Германии:

мужчины: Янош Бруггер, Фридрих Мох, Якоб Мох, Флориан Ноц, Ян Штёльбен.

женщины: Лаура Гиммлер, Пия Финк, Катарина Хенниг, Хелен Хоффман, Софи Крель, Колетта Ридцек, Катерине Заюрбрай.

Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Среди российских лыжников там выступят в нейтральном статусе Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

