Савелий Коростелёв кратко отреагировал на новость о приглашении на Олимпиаду-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв, который примет участие в предстоящей Олимпиаде-2026 в Италии, опубликовал в телеграм-канале пост, где кратко прокомментировал новость о высланном ему и его напарнице по тренировочной группе, Дарье Непряевой, приглашении на Олимпийские игры.

Коростелёв показал видео, на котором катается с Непряевой со снежной горки.

«Подтверждено», — подписал спортсмен видео, сопроводив текст эмодзи в виде зелёной галочки и логотипа Олимпийских игр — 2026.

Коростелёв и Непряева находятся в районе Гомс (Швейцария), где с 23 по 25 января пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026. В рамках соревнований будут проведены командные спринты свободным стилем, личные спринты классическим стилем и масс-старты на 20 км классикой. Отметим, это последний этап КМ перед Олимпиадой-2026, куда Коростелёв и Непряева отобрались.

Коростелёв и Непряева первыми из российских лыжников получили статус индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) от FIS в начале декабря 2025 года.