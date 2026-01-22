Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Тоблерон». Дарья Непряева опубликовала стильное фото на фоне знаменитой горы

«Тоблерон». Дарья Непряева опубликовала стильное фото на фоне знаменитой горы
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в социальных сетях стильное фото на фоне знаменитой горы Маттерхорн, которая расположена на границе Швейцарии и Италии.

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

«Тоблерон (батончик, сформованный в виде долек из пирамидок, напоминающих Маттерхорн. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала снимок Непряева-младшая.

Непряева в данный момент находится в Швейцарии, где в районе Гомс с 23 по 25 января пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026. В рамках соревнований будут проведены командные спринты свободным стилем, личные спринты классическим стилем и масс-старты на 20 км классикой. Дарья выступает на КМ в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN).

Материалы по теме
Официально
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили приглашение на Олимпиаду-2026 от МОК
Материалы по теме
Непряева не справилась со сложной трассой. Россиянка — вне десятки лучших на Кубке мира
Непряева не справилась со сложной трассой. Россиянка — вне десятки лучших на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android