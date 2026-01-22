«Тоблерон». Дарья Непряева опубликовала стильное фото на фоне знаменитой горы

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в социальных сетях стильное фото на фоне знаменитой горы Маттерхорн, которая расположена на границе Швейцарии и Италии.

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

«Тоблерон (батончик, сформованный в виде долек из пирамидок, напоминающих Маттерхорн. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала снимок Непряева-младшая.

Непряева в данный момент находится в Швейцарии, где в районе Гомс с 23 по 25 января пройдёт седьмой этап Кубка мира – 2025/2026. В рамках соревнований будут проведены командные спринты свободным стилем, личные спринты классическим стилем и масс-старты на 20 км классикой. Дарья выступает на КМ в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN).