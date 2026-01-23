Скидки
Лыжные гонки, Кубок мира, седьмой этап, женщины: во сколько начало командного спринта, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало командного спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 23 января, в районе Гомс (Швейцария) пройдёт женский командный спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Квалификация соревнований начнётся в 14:30 мск, финал – в 16:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
23 января 2026, пятница. 14:30 МСК
Не началось

В прямом эфире трансляции гонок покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, седьмой этап, Гомс. Женский командный спринт, свободный стиль. Квалификация. Частичный стартовый лист:

  1. Норвегия-1 (Астрид Эйре Слинн, Юли Бьервиг Дривенес).
  2. Норвегия-2 (Каролине Грёттинг, Тириль Уднес Венг).
  3. Швеция-1 (Моа Лундгрен, Йоханна Хагстрём).
  4. Швеция-2 (Эвелина Крюселль, Маэрта Росенберг).
  5. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек).

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получившие нейтральные статусы, в этих соревнованиях участия не примут.

