Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок мира, седьмой этап, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 23 января, в районе Гомс (Швейцария) пройдёт мужской командный спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Квалификация соревнований начнётся в 15:10 мск, финал – в 17:10 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
23 января 2026, пятница. 14:57 МСК
Не началось

В прямом эфире трансляции гонок покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, седьмой этап, Гомс. Мужской командный спринт, свободный стиль. Квалификация. Частичный стартовый лист:

  1. Норвегия-1 (Харальд Эстберг Амундсен, Эйнар Хедегарт).
  2. Норвегия-2 (Ансгар Эвенсен, Эвен Нортуг).
  3. США-1 (Бен Огден, Гус Шумахер).
  4. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино).
  5. Швеция-1 (Эдвин Ангер, Густаф Берглунд).
  6. Швейцария-1 (Яник Рибли, Валерио Гронд).
  7. Франция-1 (Тео Шели, Люка Шанава).

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получившие нейтральные статусы, в этих соревнованиях участия не примут.

