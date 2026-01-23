Лыжи, Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть

Сегодня, 23 января, в районе Гомс (Швейцария) пройдёт мужской командный спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Квалификация соревнований начнётся в 15:10 мск, финал – в 17:10 мск.

В прямом эфире трансляции гонок покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, седьмой этап, Гомс. Мужской командный спринт, свободный стиль. Квалификация. Частичный стартовый лист:

Норвегия-1 (Харальд Эстберг Амундсен, Эйнар Хедегарт). Норвегия-2 (Ансгар Эвенсен, Эвен Нортуг). США-1 (Бен Огден, Гус Шумахер). Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино). Швеция-1 (Эдвин Ангер, Густаф Берглунд). Швейцария-1 (Яник Рибли, Валерио Гронд). Франция-1 (Тео Шели, Люка Шанава).

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получившие нейтральные статусы, в этих соревнованиях участия не примут.