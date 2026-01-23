Лыжи, Кубок России, 7-й этап, женщины: во сколько начало спринта классикой, где смотреть

Сегодня, 23 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации – в 10:45, начало финала – в 13:15 по московскому времени. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Спринт. Стартовый лист (частично):

15. Алина Пеклецова.

22. Елизавета Пантрина.

23. Екатерина Шибекина.

24. Милена Габушева.

25. Дарья Канева.

27. Екатерина Смирнова.

29. Ксения Шорохова.

33. Екатерина Никитина.

34. Мария Истомина.

37. Елизавета Маслакова.

39. Евгения Крупицкая.

40. Алёна Баранова.

43. Анна Мачехина (Беларусь).

48. Алиса Жамбалова.

49. Юлия Ступак.

50. Татьяна Сорина.