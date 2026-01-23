Лыжи, Кубок России, 7-й этап, мужчины: во сколько начало спринта классикой, где смотреть

Сегодня, 23 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт классическим стилем. Начало квалификации – в 11:20, начало финала – в 13:40 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Стартовый лист (частично):

14. Денис Спицов.

17. Илья Семиков.

19. Иван Якимушкин.

23. Ермил Вокуев.

24. Александр Бакуров.

25. Александр Терентьев.

27. Сергей Забалуев.

28. Алексей Червоткин.

29. Егор Митрошин.

30. Артём Мальцев.

36. Александр Большунов.

37. Сергей Ардашев.

38. Иван Безматерных.

43. Константин Тиунов.

45. Иван Горбунов.

50. Павел Соловьёв.

57. Илья Порошкин.