«Почти никто не останавливал». Хедегарт заявил, что тайком пробрался на олимпийскую трассу

Двукратный победитель гонок на этапах Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт, который ранее выступал в биатлоне, заявил, что тайком смог опробовать олимпийскую трассу в Италии.

«Мне сказали, что там дежурят охранники и всё закрыто, однако мне удалось пробраться. Меня почти никто не останавливал, так что я просто спокойно заехал.

Было хорошо получить представление о том, какова трасса, потому что раньше я там никогда не был. Но полноценной интервальной тренировки не получилось – разве что просто общее знакомство.

Я определённо строю план. Чем лучше я узнаю́ трассу, тем более чётким он становится. Трасса очень тяжёлая. Тяжелее, чем все те, на которых я когда-либо бегал. Поэтому некоторые вещи становятся особенно важными: распределение сил и понимание того, где и как их дозировать.

Об этом я уже начал думать, и со временем, по мере знакомства с трассой, всё будет ещё яснее. Такие вещи я во многом решаю уже по ходу гонки, потому что никогда не знаешь, какой форма будет в день старта», — приводит слова Хедегарта NRK.

Хедегарт вошёл в окончательный состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026, Эйнар – один из претендентов на медали в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.