Главная Лыжи Новости

«Очень сильные ощущения». Фристайлистка Прусакова — о возвращении на Кубок мира

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фристайлистка Лана Прусакова поделилась эмоциями от возвращения на международную арену в нейтральном статусе.

«Как вы знаете, у нас снова появилась возможность выступать на международной арене. Для меня это особенно ценно — после столь долгого перерыва я вновь вышла на старт этапа Кубка мира в Лааксе! Честно скажу: это были очень сильные ощущения.

Не только про трассу, старт или результат — а про само чувство, что ты снова здесь, выступаешь на международном уровне. Я очень рада, что получила нейтральный статус и возможность снова представлять себя и свой спорт.

Эта поездка стала реальностью благодаря огромным усилиям федерации фристайла и Олимпийского комитета. За это — искренняя благодарность.

Продолжаем работать, готовиться и делать свою работу максимально качественно. Спасибо всем, кто поддерживает, пишет, верит и остаётся рядом», — написала Прусакова на своей странице в соцсети.

На прошлой неделе Прусакова приняла участие в этапе Кубка мира, где заняла 21-е место в квалификации.

