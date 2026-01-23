Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжница Алёна Баранова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.27,50.

Второе место заняла Анастасия Кириллова, отставшая от победительницы квалификации на 7,40 секунды. Тройку лучших замкнула Милена Габушева (+9,00).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

Алёна Баранова — 3.27,50. Анастасия Кириллова — отставание 7,40. Милена Габушева +9,00. Ольга Царёва +9,40. Ксения Шорохова +10,20. Анастасия Каменева +11,20.