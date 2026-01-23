Скидки
FIS Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль
Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Лыжница Алёна Баранова показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.27,50.

Второе место заняла Анастасия Кириллова, отставшая от победительницы квалификации на 7,40 секунды. Тройку лучших замкнула Милена Габушева (+9,00).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
23 января 2026, пятница. 10:45 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
3:27.50
2
Анастасия Кириллова
ХМАО-Югра
+7.40
3
Милена Габушева
Республика Коми
+9.00

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

  1. Алёна Баранова — 3.27,50.
  2. Анастасия Кириллова — отставание 7,40.
  3. Милена Габушева +9,00.
  4. Ольга Царёва +9,40.
  5. Ксения Шорохова +10,20.
  6. Анастасия Каменева +11,20.
