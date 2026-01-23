Ардашев победил в квалификации спринта на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов — 10-й
Поделиться
Лыжник Сергей Ардашев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,45.
Второе место занял Александр Бакуров, отставший от победителя квалификации на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+2,38). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 10-е время (+4,09).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
23 января 2026, пятница. 11:20 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:57.45
2
Александр Бакуров
Новосибирская — Ленинградская
+0.61
3
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+2.38
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:
- Сергей Ардашев — 2.57,45.
- Александр Бакуров — отставание 0,61.
- Александр Терентьев +2,38.
- Владислав Осипов +2,63.
- Тихон Кочергин +2,84.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
11:53
-
11:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:41
-
00:31
- 22 января 2026
-
22:28
-
13:14
-
13:00
- 21 января 2026
-
21:28
-
19:35
-
17:54
-
15:45
-
12:24
-
11:35
-
09:50
- 20 января 2026
-
18:33
-
17:15
-
15:30
-
14:30
-
12:05
-
11:59
-
11:43
-
09:50
-
00:01
- 19 января 2026
-
23:51
-
22:49
-
21:59
-
21:51
-
20:54
-
19:30
-
18:57
-
17:06