Ардашев победил в квалификации спринта на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов — 10-й

Лыжник Сергей Ардашев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,45.

Второе место занял Александр Бакуров, отставший от победителя квалификации на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+2,38). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 10-е время (+4,09).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

Сергей Ардашев — 2.57,45. Александр Бакуров — отставание 0,61. Александр Терентьев +2,38. Владислав Осипов +2,63. Тихон Кочергин +2,84.