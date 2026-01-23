Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ардашев победил в квалификации спринта на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов — 10-й

Ардашев победил в квалификации спринта на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов — 10-й
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,45.

Второе место занял Александр Бакуров, отставший от победителя квалификации на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+2,38). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 10-е время (+4,09).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
23 января 2026, пятница. 11:20 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:57.45
2
Александр Бакуров
Новосибирская — Ленинградская
+0.61
3
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+2.38

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:

  1. Сергей Ардашев — 2.57,45.
  2. Александр Бакуров — отставание 0,61.
  3. Александр Терентьев +2,38.
  4. Владислав Осипов +2,63.
  5. Тихон Кочергин +2,84.
Материалы по теме
Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта классикой на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android