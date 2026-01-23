Волков рассказал о целях на остаток сезона после неполучения нейтрального статуса

Российский лыжник Сергей Волков, которому ранее было отказано в предоставлении статуса нейтрального атлета (AIN), рассказал о целях, которых планирует достичь за остаток текущего сезона.

«На остаток сезона у меня две цели — это борьба за общий зачёт Кубка России, хотя это будет сложно, и завоевание личных медалей чемпионата России. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Волкова ТАСС.

Ранее спортсмен заявил, что причиной отказа ему в присвоении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стала полугодичная дисквалификация из-за допинга. В этом сезоне из российских лыжников нейтральные статусы получили Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

Волков на данный момент занимает в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 девятое место.