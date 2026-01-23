Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Волков рассказал о целях на остаток сезона после неполучения нейтрального статуса

Волков рассказал о целях на остаток сезона после неполучения нейтрального статуса
Комментарии

Российский лыжник Сергей Волков, которому ранее было отказано в предоставлении статуса нейтрального атлета (AIN), рассказал о целях, которых планирует достичь за остаток текущего сезона.

«На остаток сезона у меня две цели — это борьба за общий зачёт Кубка России, хотя это будет сложно, и завоевание личных медалей чемпионата России. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Волкова ТАСС.

Ранее спортсмен заявил, что причиной отказа ему в присвоении нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стала полугодичная дисквалификация из-за допинга. В этом сезоне из российских лыжников нейтральные статусы получили Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

Волков на данный момент занимает в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 девятое место.

Материалы по теме
«Боялся смотреть кому-то в глаза». Интервью с русским лыжником, которого хейтили за допинг
Эксклюзив
«Боялся смотреть кому-то в глаза». Интервью с русским лыжником, которого хейтили за допинг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android