Главная Лыжи Новости

Александр Большунов вылетел в четвертьфинале спринта на Кубке России в Сыктывкаре

Александр Большунов вылетел в четвертьфинале спринта на Кубке России в Сыктывкаре
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог квалифицироваться в число спортсменов, которые примут участие в полуфинальных забегах спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Он остановился на стадии четвертьфинала.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
23 января 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено

Большунов финишировал третьим в своём четвертьфинале позади Сергея Ардашева (2.59,64) и Никиты Горбунова (2.59,68). Со временем 2.59,76 Александру не удалось пройти в полуфиналы в качестве лаки-лузера. Квалификацию Большунов прошёл с 10-м результатом.

Финальный забег на этапе в Сыктывкаре среди мужчин стартует в 14:53 по московскому времени.

