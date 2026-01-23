Елизавета Пантрина победила в классическом спринте на Кубке России в Сыктывкаре
Поделиться
Лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в финале спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 3.30.54.
Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 0,07 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина с отставанием 0,85 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 14:43 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:30.54
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+0.07
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+0.85
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Спринт, классический стиль. Результаты:
- Елизавета Пантрина — 3.30,54.
- Ольга Сергеева — отставание 0,07.
- Татьяна Сорина +0,85.
- Христина Мацокина +2,28.
- Екатерина Мегедь +9,76.
- Анастасия Кириллова +37,41.
Комментарии
- 23 января 2026
-
15:03
-
14:54
-
14:28
-
13:28
-
13:05
-
11:53
-
11:20
-
10:00
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:00
-
00:41
-
00:31
- 22 января 2026
-
22:28
-
13:14
-
13:00
- 21 января 2026
-
21:28
-
19:35
-
17:54
-
15:45
-
12:24
-
11:35
-
09:50
- 20 января 2026
-
18:33
-
17:15
-
15:30
-
14:30
-
12:05
-
11:59
-
11:43
-
09:50
-
00:01
- 19 января 2026
-
23:51
-
22:49