Елизавета Пантрина победила в классическом спринте на Кубке России в Сыктывкаре

Комментарии

Лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в финале спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 3.30.54.

Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 0,07 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина с отставанием 0,85 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 14:43 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:30.54
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+0.07
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+0.85

