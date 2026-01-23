Елизавета Пантрина победила в классическом спринте на Кубке России в Сыктывкаре

Лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в финале спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 3.30.54.

Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 0,07 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина с отставанием 0,85 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Спринт, классический стиль. Результаты:

Елизавета Пантрина — 3.30,54. Ольга Сергеева — отставание 0,07. Татьяна Сорина +0,85. Христина Мацокина +2,28. Екатерина Мегедь +9,76. Анастасия Кириллова +37,41.