FIS Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль
Главная Лыжи Новости

Иван Горбунов выиграл спринт на Кубке России в Сыктывкаре, Сергей Ардашев — второй

Иван Горбунов выиграл спринт на Кубке России в Сыктывкаре, Сергей Ардашев — второй
Комментарии

Лыжник Иван Горбунов одержал победу в спринте классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,12.

Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от победителя на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Владислав Осипов (+0,68). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии 1/4 финала.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 14:53 МСК
Окончено
1
Иван Горбунов
Республика Татарстан
2:57.12
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.61
3
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.68

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:

  1. Иван Горбунов — 2.57,12.
  2. Сергей Ардашев — отставание 0,61.
  3. Владислав Осипов +0,68.
  4. Александр Бакуров +1,19.
  5. Константин Тиунов +1,21.
  6. Илья Семиков +1,29.
Новости. Лыжи
