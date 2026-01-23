Иван Горбунов выиграл спринт на Кубке России в Сыктывкаре, Сергей Ардашев — второй

Лыжник Иван Горбунов одержал победу в спринте классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,12.

Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от победителя на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Владислав Осипов (+0,68). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии 1/4 финала.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:

Иван Горбунов — 2.57,12. Сергей Ардашев — отставание 0,61. Владислав Осипов +0,68. Александр Бакуров +1,19. Константин Тиунов +1,21. Илья Семиков +1,29.