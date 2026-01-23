Иван Горбунов выиграл спринт на Кубке России в Сыктывкаре, Сергей Ардашев — второй
Лыжник Иван Горбунов одержал победу в спринте классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,12.
Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от победителя на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Владислав Осипов (+0,68). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии 1/4 финала.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 14:53 МСК
Окончено
1
Иван Горбунов
Республика Татарстан
2:57.12
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.61
3
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.68
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Результаты:
- Иван Горбунов — 2.57,12.
- Сергей Ардашев — отставание 0,61.
- Владислав Осипов +0,68.
- Александр Бакуров +1,19.
- Константин Тиунов +1,21.
- Илья Семиков +1,29.
