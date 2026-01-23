Скидки
FIS Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Лыжи

Гиммлер и Ридцек выиграли командный спринт свободным стилем на Кубке мира в Гомсе

Комментарии

Немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек стали победительницами командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Дистанцию они преодолели за 20.33,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Норвегия

Вторыми стали норвежские спортсменки Астрид Эйре Слинн и Юли Бьервиг Дривенес, отстав от лидеров на 0,5 секунды. Тройку замкнули ещё одни представительницы Норвегии Каролине Греттинг и Тириль Уднес Венг (+0,7).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Командный спринт. Свободный стиль. Женщины:

  1. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) — 22.33,03.
  2. Астрид Эйре Слинн/Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +0,5.
  3. Каролине Греттинг/Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,7.
  4. Ясмин Кяхяря/Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +5,7.
  5. Саманта Смит/Джулия Керн (США) +7,2.
  6. Надя Келин/Алина Майер (Швейцария) +9,5.
