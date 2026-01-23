Гиммлер и Ридцек выиграли командный спринт свободным стилем на Кубке мира в Гомсе
Немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек стали победительницами командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Гомсе (Швейцария). Дистанцию они преодолели за 20.33,3.
Вторыми стали норвежские спортсменки Астрид Эйре Слинн и Юли Бьервиг Дривенес, отстав от лидеров на 0,5 секунды. Тройку замкнули ещё одни представительницы Норвегии Каролине Греттинг и Тириль Уднес Венг (+0,7).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Командный спринт. Свободный стиль. Женщины:
- Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) — 22.33,03.
- Астрид Эйре Слинн/Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +0,5.
- Каролине Греттинг/Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,7.
- Ясмин Кяхяря/Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +5,7.
- Саманта Смит/Джулия Керн (США) +7,2.
- Надя Келин/Алина Майер (Швейцария) +9,5.
