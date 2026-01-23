Амундсен и Хедегарт победили в командном спринте свободным стилем на КМ в Гомсе

Норвежские лыжники Харальд Эстберг Амундсен и Эйнар Хедегарт стали первыми в командном спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 17.43,7.

Вторыми стали итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино, отстав от лидеров на 1,9 секунды. Тройку замкнули американцы Бен Огден и Гус Шумахер (+2,8).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины:

Харальд Эстберг Амундсен/Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 17.43,7. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +1,9. Бен Огден/Гус Шумахер (США) +2,8. Давиде Грац/Мартино Каролло (Италия) +12,4. Густаф Берглунд/Эдвин Ангер (Швеция) +16,7. Яник Рибли/Валерио Гронд (Швейцария) +17,8.