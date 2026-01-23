Скидки
Главная Лыжи Новости

Амундсен и Хедегарт победили в командном спринте свободным стилем на КМ в Гомсе

Амундсен и Хедегарт победили в командном спринте свободным стилем на КМ в Гомсе
Комментарии

Норвежские лыжники Харальд Эстберг Амундсен и Эйнар Хедегарт стали первыми в командном спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 17.43,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
23 января 2026, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Италия
3
США

Вторыми стали итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино, отстав от лидеров на 1,9 секунды. Тройку замкнули американцы Бен Огден и Гус Шумахер (+2,8).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины:

  1. Харальд Эстберг Амундсен/Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 17.43,7.
  2. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +1,9.
  3. Бен Огден/Гус Шумахер (США) +2,8.
  4. Давиде Грац/Мартино Каролло (Италия) +12,4.
  5. Густаф Берглунд/Эдвин Ангер (Швеция) +16,7.
  6. Яник Рибли/Валерио Гронд (Швейцария) +17,8.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
