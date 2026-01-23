Скидки
Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Пантрина лидирует, Баранова — вторая

Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Пантрина лидирует, Баранова — вторая
Лыжница Елизавета Пантрина после победы в спринте классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре лидирует в спринтерском зачёте соревнований. В её активе 256 очков.

Вторую строчку замыкает Алёна Баранова с результатом 250 очков. Тройку сильнейших замыкает Ксения Шорохова (205).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Спринтерский зачёт на 23 января:

  1. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 256 очков.
  2. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 250.
  3. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 205.
  4. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 191.
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 189.
  6. Милена Габушева (Коми) — 145.
  7. Ольга Сергеева (Татарстан) — 140.
  8. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 139.
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 136.
  10. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 128.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Елизавета Пантрина победила в классическом спринте на Кубке России в Сыктывкаре
