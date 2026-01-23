Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Пантрина лидирует, Баранова — вторая
Лыжница Елизавета Пантрина после победы в спринте классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре лидирует в спринтерском зачёте соревнований. В её активе 256 очков.
Вторую строчку замыкает Алёна Баранова с результатом 250 очков. Тройку сильнейших замыкает Ксения Шорохова (205).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Спринтерский зачёт на 23 января:
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 256 очков.
- Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 250.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) — 205.
- Анастасия Фалеева (Татарстан) — 191.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 189.
- Милена Габушева (Коми) — 145.
- Ольга Сергеева (Татарстан) — 140.
- Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 139.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 136.
- Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 128.
Комментарии