Сергей Ардашев выиграл спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026

Лыжник Сергей Ардашев после спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре досрочно стал победителем спринтерского зачёта соревнований. В его активе 306 очков.

Вторую строчку занимает Александр Терентьев с 234 очками. Он уже не сможет догнать Ардашева. Тройку сильнейших замыкает Константин Тиунов (218).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт на 23 января: