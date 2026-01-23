Сергей Ардашев выиграл спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026
Лыжник Сергей Ардашев после спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре досрочно стал победителем спринтерского зачёта соревнований. В его активе 306 очков.
Вторую строчку занимает Александр Терентьев с 234 очками. Он уже не сможет догнать Ардашева. Тройку сильнейших замыкает Константин Тиунов (218).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт на 23 января:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 306 очков.
- Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 234.
- Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 218.
- Иван Горбунов (Татарстан) — 179.
- Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский карй) — 169.
- Никита Родионов (Нижегородская область — Мурманская область) — 130.
- Владислав Осипов (Татарстан) — 124.
- Сергей Забалуев (Татарстан) — 120.
- Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) — 119.
- Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область) — 117.
Комментарии