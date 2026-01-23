Скидки
Лыжи

Сергей Ардашев выиграл спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026

Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев после спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре досрочно стал победителем спринтерского зачёта соревнований. В его активе 306 очков.

Вторую строчку занимает Александр Терентьев с 234 очками. Он уже не сможет догнать Ардашева. Тройку сильнейших замыкает Константин Тиунов (218).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт на 23 января:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 306 очков.
  2. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 234.
  3. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 218.
  4. Иван Горбунов (Татарстан) — 179.
  5. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский карй) — 169.
  6. Никита Родионов (Нижегородская область — Мурманская область) — 130.
  7. Владислав Осипов (Татарстан) — 124.
  8. Сергей Забалуев (Татарстан) — 120.
  9. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) — 119.
  10. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область) — 117.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Комментарии
