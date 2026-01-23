Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после спринта на этапе в Сыктывкаре. В её активе 660 очков.

Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с результатом 579 очков. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Пантрина (463).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января:

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 660 очков.
  2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 579.
  3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 463.
  4. Татьяна Сорнина (Тюменская область) — 455.
  5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 411.
  6. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 408.
  7. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 388.
  8. Екатерина Никитина (Москва) — 379.
  9. Арина Кусургашева (Алтай) — 377.
  10. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 333.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Драма в Сыктывкаре: главный фаворит спринта сломала лыжу, а запасной не нашлось
