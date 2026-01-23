Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после спринта на этапе в Сыктывкаре. В её активе 660 очков.
Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с результатом 579 очков. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Пантрина (463).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января:
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 660 очков.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — 579.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 463.
- Татьяна Сорнина (Тюменская область) — 455.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 411.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) — 408.
- Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 388.
- Екатерина Никитина (Москва) — 379.
- Арина Кусургашева (Алтай) — 377.
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 333.
