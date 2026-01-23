Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026 после спринта на этапе в Сыктывкаре. В её активе 660 очков.

Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с результатом 579 очков. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Пантрина (463).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января: