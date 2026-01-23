Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев удерживает лидерство, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 824 очка.

Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с 513 очками. Тройку замыкает Илья Семиков (436).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 23 января:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 824 очка.
  2. Александр Большунов (Татарстан) — 513.
  3. Илья Семиков (Коми) — 436.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 434.
  5. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 397.
  6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 388.
  7. Сергей Забалуев (Татарстан) — 355.
  8. Иван Горбунов (Татарстан) — 241.
  9. Артём Мальцев (Тюменская область) — 339.
  10. Сергей Волков (Татарстан) — 333.
Календарь Кубка России - 2025/2026
