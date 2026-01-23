Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев удерживает лидерство, Большунов — второй
Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 824 очка.
Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с 513 очками. Тройку замыкает Илья Семиков (436).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 23 января:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 824 очка.
- Александр Большунов (Татарстан) — 513.
- Илья Семиков (Коми) — 436.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 434.
- Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 397.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 388.
- Сергей Забалуев (Татарстан) — 355.
- Иван Горбунов (Татарстан) — 241.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 339.
- Сергей Волков (Татарстан) — 333.
