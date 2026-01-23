Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев удерживает лидерство, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 824 очка.

Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с 513 очками. Тройку замыкает Илья Семиков (436).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 23 января: