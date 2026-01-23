Скидки
Главная Лыжи Новости

Бывший канадский сноубордист Веддинг арестован по обвинению в наркоторговле

Комментарии

Бывший канадский сноубордист, участник Олимпийских игр 2002 года Райан Веддинг арестован в Мексике по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщает NBC News.

Директор ФБР Каш Патель сообщил, что Веддинг подозревается в руководстве преступной организацией и обогащении за счёт отмытых доходов от продажи наркотиков. Власти считают, что бывший спортсмен является членом Синалойского картеля и более 10 лет скрывался в Мексике, руководя и участвуя в транснациональной сети по торговле наркотиками.

В 2010 году Веддинг получил четыре года лишения свободы за продажу наркотиков. На Олимпиаде-2002 спортсмен занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.

Комментарии
