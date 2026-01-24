Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Лыжи

Лыжи, Кубок России, 7-й этап, женщины: во сколько начало разделки классикой, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок России, 7-й этап, женщины: во сколько начало разделки классикой, где смотреть
Сегодня, 24 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка на 10 км классическим стилем. Начало – в 10:30 по московскому времени. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
24 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Стартовый лист (частично):

31. Мария Истомина (Ленинградская область – Пермский край).
32. Вероника Степанова (Республика Татарстан).
41. Юлия Ступак (Республика Коми).
44. Татьяна Сорина (Тюменская область).
46. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
48. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Республика Бурятия).
52. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
54. Екатерина Никитина (Москва).
58. Алина Пеклецова (Вологодская область).
60. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

Календарь Кубка России - 2025/2026
