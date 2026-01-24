Лыжи, Кубок России, 7-й этап, женщины: во сколько начало разделки классикой, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка на 10 км классическим стилем. Начало – в 10:30 по московскому времени. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Стартовый лист (частично):

31. Мария Истомина (Ленинградская область – Пермский край).

32. Вероника Степанова (Республика Татарстан).

41. Юлия Ступак (Республика Коми).

44. Татьяна Сорина (Тюменская область).

46. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

48. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Республика Бурятия).

52. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

54. Екатерина Никитина (Москва).

58. Алина Пеклецова (Вологодская область).

60. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).