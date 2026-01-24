Лыжи, Кубок России, 7-й этап, мужчины: во сколько начало разделки классикой, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка на 15 км классическим стилем. Начало – в 13:00 по московскому времени. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Стартовый лист (частично):

35. Константин Тиунов (ХМАО – Югра).

37. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО).

46. Денис Спицов (Тюменская область).

48. Артём Мальцев (Тюменская область).

52. Алексей Червоткин (Тюменская область).

54. Александр Большунов (Республика Татарстан).

56. Илья Семиков (Республика Коми).

58. Иван Якимушкин (Тюменская область).

60. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).