Лыжи, Кубок мира: во сколько начало спринта с участием Непряевой, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Гомсе (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 12:00 мск, четвертьфиналы – в 14:30. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Россиянка Дарья Непряева примет участие в гонке. Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1361 очко. Второе место занимает шведка Моа Илар (1212 очков). Россиянка Дарья Непряева занимает 27-е место (378). Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января.