Лыжи, Кубок мира: во сколько начало спринта с участием Коростелёва, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Гомсе (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 12:35 мск, четвертьфиналы – в 14:55. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 19-й строчке (330). Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января.