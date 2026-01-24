Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
14:30 Мск
Главная Лыжи Новости

Лыжи, Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начало спринта с участием Савелия Коростелёва, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира: во сколько начало спринта с участием Коростелёва, где смотреть
Сегодня, 24 января, в Гомсе (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 12:35 мск, четвертьфиналы – в 14:55. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
24 января 2026, суббота. 12:37 МСК
Не началось

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв располагается на 19-й строчке (330). Этап Кубка мира в Гомсе проходит с 23 по 25 января.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
