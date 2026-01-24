Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Ксения Шорохова подала апелляцию в CAS после отказа в нейтральном статусе

Комментарии

21-летняя российская лыжница Ксения Шорохова сообщила, что подала апелляцию в CAS после решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать ей в предоставлении нейтрального статуса по причине несоблюдения антидопинговых требований.

«Пришло время поделиться кое-чем важным… Да, я действительно подала апелляцию в CAS. Эта мысль зародилась ещё в начале года, и после разговора с опытным юристом, который изучил все детали моей истории, я решилась на этот шаг. Шансы 50/50… Признаюсь, это было непростое решение. Я осознаю все риски, но я выбираю двигаться вперёд, в «неизвестность». Потому что меня учили не сдаваться и идти до конца!» — написала Шорохова в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне-2025/2026 Ксения Шорохова заняла одно призовое место, на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке в спринте свободным стилем. Она стала серебряным призёром.

