Алина Пеклецова выиграла гонку 10 км классическим стилем на Кубке России в Сыктывкаре

Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 31.29,8.

Второй стала Елизавета Маслакова, отстав от лидера на 36,4. Тройку замкнула Алёна Баранова (+48,3).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Гонка на 10 км. Классический стиль. Женщины: