FIS Кубок мира. Спринт. Классика
14:30 Мск
Лыжи Новости

Алина Пеклецова выиграла гонку 10 км классическим стилем на Кубке России в Сыктывкаре

Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 31.29,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
24 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:29.8
2
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+36.4
3
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+48.3

Второй стала Елизавета Маслакова, отстав от лидера на 36,4. Тройку замкнула Алёна Баранова (+48,3).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Гонка на 10 км. Классический стиль. Женщины:

  1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 31.29,8.
  2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — отставание 36,4.
  3. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) +48,3.
  4. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) +54,4.
  5. Лидия Горбунова (Татарстан) +54,4.
  6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +56,7.
  7. Татьяна Сорина (Тюменская область) +59,9.
  8. Руслана Дьякова (Красноярский край — Тюмень) +1.00,2.
