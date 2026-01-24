Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Дарья Непряева прошла квалификацию в спринте на Кубке мира в Гомсе

Комментарии

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 29-е место в квалификации спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Гомсе (Швейцария). Она показала результат 4.01,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
24 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Лучшее время показала шведская спортсменка Линн Сван (3.46,0). Второй стала Надине Фендрих из Швейцарии (+1,9). Тройку замкнула Ясми Йоэнсуу (+4,4). Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:30 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринт. Классический стиль. Женщины. Квалификация:

1. Линн Сван (Швеция) — 3.46,0.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,9.

3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +4,4.

4. Юханна Матинтало (Финляндия) +5,9.

5. Моа Илар (Швеция) +8:5.

6. Джессика Диггинс (США) +8,8.

29. Дарья Непряева (Россия) +15,2.

